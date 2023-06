Após Deolane processar Google, buscas por ‘bafuda’ crescem 4250%

No final de maio, Deolane venceu sua primeira batalha

A advogada Deolane Bezerra sofreu mais uma derrota na briga contra um apelido que lhe foi atribuído durante a sua participação em A Fazenda, reality show da RecordTV, no ano passado. E dessa vez, não foi na Justiça.

Após mover ação contra o Google para ter seu nome desvinculado do termo ‘bafuda‘, as buscas na ferramenta pelo apelido indesejável cresceram 4250% no período de 30 dias.

A ex-peoa processou a gigante norte-americana por ter seu nome associado à palavra. Inicialmente, o juíz da ação negou a liminar alegando que Deolane foi exposta durante sua participação no programa, e que a empresa não é responsável pelo vínculo do termo ao seu nome.

No final de maio, Deolane venceu sua primeira batalha contra o Google, que foi obrigado a desvincular o nome da advogada do termo ‘bafuda’.

Porém, os esforços da viúva de MC Kevin surtiram efeito contrário e o termo passou a ser mais buscado pelos internautas do que antes. As informações são do site Isto É.

Relembre o caso

Tudo começou em maio, quando os ex-colegas de confinamento Kerline e Alex Gallete, rivais da advogada no reality, relembraram o apelido dado por Deborah Albuquerque durante uma discussão no jogo.

