Após declaração polêmica, atriz posta foto beijando Cássia Kiss

A declaração homofóbica de Cássia Kiss ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (27), a declaração homofóbica de Cássia Kiss ganhou um novo capítulo. Após a atriz dizer que “homem com homem não dá filho”, a também atriz Lúcia Veríssimo publicou uma foto onde aparece beijando a colega de profissão. As informações são do Metrópoles.

“Meu tbt de hoje vai ser em homenagem à Cassia Kiss. Que sigamos sem hipocrisia e falso moralismo. Sim, foi de verdade esse beijo. SIM É A CÁSSIA KISS QUEM ESTÁ ME BEIJANDO”, escreveu Lúcia na legenda imagem.

Com a foto e a legenda, Veríssimo deixou hashtags como “Não a homofobia”, “Não a hipocrisia”, “Chega de mentira”, “Viva a diversidade”, “Sim a liberdade” e “Chega de falso moralismo”.

Entenda



Cássia Kis, de 64 anos, fez declarações polêmicas ao participar de uma live com a jornalista Leda Nagle. A atriz afirmou ser católica, disse que estão “destruindo a família” e criticou relações homoafetivas, além de dizer que a pandemia foi “maravilhosa” para ela.

“Você sofre amando Deus. Qual é o meu propósito como católica? Amar a Deus sobre todas as coisas. Hoje, eu tenho um filho dentro da minha casa dentre os meus quatro, o Joaquim. Ele trabalha no centro Dom Bosco, que é uma escola com objetivo de construir homens de verdade. É o caminho certo, não tenho dúvida nenhuma. Diante de tantas ameaças sobre a família. A vontade que o mundo está de destruir a família”, iniciou.

Cássia chegou a dizer que as “famílias tradicionais” estão ameaçadas pela “ideologia de gênero” e que algumas escolas possuem um “beijódromo” para as crianças se relacionarem. Porém, não apresentou nenhuma prova de que o local de fato exista.

“Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem, essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando. Duas meninas dentro de uma escola se beijando, onde há um espaço chamado beijódromo”, afirmou.

“O que está por trás disso? Destruir a família. Destruir a vida humana? Porque onde eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?”, disse a atriz.

“Se você tem um casal gay é uma coisa quando eles querem adotar uma criança, mas e quando não tiver mais [o desejo]? Afinal de contas, isso ainda é gerado dentro do útero de uma mulher. Aí, você precisa de um óvulo e espermatozoide, sim”, disse.

