Após confusão, Melody fecha parceria com Ariana Grande; entenda

Melody vem causando tumulto nas redes sociais ao se envolver em confusões com a Anitta. Porém, um desses "debates" gerou um ótimo resultado para a cantora brasileira. A jovem, de apenas 15 anos, fechou uma parceria com a cantora internacional Ariana Grande.

“Sou a única brasileira a ter um feat. com Ariana Grande, está tudo certo. Eu amo a Ariana”, pontuou Melody para a reportagem do Notícias da TV. A parceria das duas veio logo após Anitta acusar a jovem de cometer plágio com a música Assalto Perigoso. De acordo com a Anitta, a composição de Melody tem a mesma base melódica de Positions, da Ariana Grande.

Embora a dona do hit Envolver tenha afirmado que sua intenção não era dedurar Melody, os internautas não deixaram o fato passar batido e enviaram centenas de mensagens para a compositora original.

A movimentação gerou resultados e agora Assalto Perigoso leva os nomes da brasileira e da norte-americana. “Se eu estou feliz, está tudo certo. As pessoas me seguem por conta do meu trabalho, e acho isso maravilhoso”, ressaltou Melody.



A jovem cantora revelou ainda que não costuma ler mensagens de ódio que recebe. De acordo com a adolescente, as pessoas sempre acham que nada está bom.





Fonte: Informações do Metrópoles.

