Após cirurgia de emergência no coração, chef Erick Jacquin volta ao trabalho

O jurado do MasterChef Brasil publicou um vídeo bem-humorado com a equipe, mas não confirmou o retorno às gravações na TV

O chef de cozinha Erick Jacquin retomou suas atividades profissionais após ser submetido a um procedimento cardíaco invasivo de emergência. Ele passou por uma angioplastia para a colocação de três stents em decorrência de um mal-estar sofrido durante as gravações do programa MasterChef Brasil. O retorno ao trabalho foi compartilhado pelo próprio jurado em suas redes sociais, onde publicou um vídeo visitando o seu restaurante, o Les Présidents.

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Na gravação feita diretamente da cozinha do estabelecimento, Jacquin demonstrou o habitual bom humor ao interagir com a equipe. O chef relatou aos seguidores que, após passar pelo susto, estava acompanhando o serviço de almoço e brincou que os funcionários não pareciam felizes em vê-lo, prometendo voltar à noite para "atrapalhar um pouco". Apesar da mensagem tranquilizadora aos fãs e da retomada da rotina no restaurante, ele não detalhou se as gravações para a televisão também já foram reiniciadas.









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