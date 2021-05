Após casar no civil, Viviane Araújo prepara festão

Continua após publicidade

Após casar no civil na última quinta-feira (13), a atriz Viviane Araújo está preparando um festão para celebrar seu casamento com Guilherme Militão.

Durante o casamento, apenas padrinhos estiveram presentes. Agora, para celebrar, outros amigos já estão sendo convidados informalmente.

A Rainha de Bateria do Salgueiro ainda não definiu a data, mas a festa deve acontecer no segundo semestre, dependendo da situação da pandemia no país.

Vivane Araújo oficializou sua união com o noivo Guilherme Militão num cartório na Barra, na Zona Oeste do Rio. Na cerimônia, ela usou um vestido branco, combinado com sapatos na mesma tonalidade. "E quando vc entrou na minha vida, tudo ficou mais leve e eu entendi o verdadeiro significado da palavra AMOR! E é esse amor que cresce a cada instante, que nos fez dar esse passo tão importante em nossas vidas! Eu te amo tanto, meu amor! Como é bom saber que eu tenho você! Que Deus nos abençoe hoje e sempre!", escreveu Vivi ao postar fotos do casório.