Após bariátrica, Jojo Todynho passa por transformação no visual; veja

Jojo Todynho apareceu de visual novo dias após realizar uma cirurgia bariátrica. A influenciadora surgiu com cabelos super longos em uma publicação feita em seu perfil do Instagram nesta quarta-feira (16), veja foto abaixo.

Nas redes sociais, o cabeleireiro responsável pela mudança mostrou os detalhes do processo e ainda brincou com a cantora. "Ela saiu da cirurgia bariátrica e hoje veio fazer a cirurgia do cabelo. O cabelo dela estava no CTI", falou bem-humorado.

A cantora alongou os fios usando a técnica de mega hair invisível. Essa não é a primeira vez que Jojo surge com os fios mais longos e volumosos por causa das fitas de cabelo. Nas mídias sociais, a estudante de direito contou que até a decoradora na brincadeira e também renovou o visual: "Falei para ela 'Vamos lá no salão, e vou botar meu cabelo e você vai pintar o cabelo e dar um corte'".

Jojo está aproveitando a vida sem restrições pouco tempo depois do procedimento. No último dia 12 , dois dias após receber alta hospitalar, a cantora foi curtir um dia de praia no Rio de Janeiro com alguns amigos.

