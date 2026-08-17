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Após ataques virtuais, Tainá Militão anuncia decisão sobre o filho

Influenciadora revelou que comentários maldosos em foto de ultrassom motivaram a decisão do casal

Escrito por Da Redação
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Após ataques virtuais, Tainá Militão anuncia decisão sobre o filho
Autor O casal não descarta mudar de ideia e divulgar imagens da criança no futuro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora digital Tainá Militão e o jogador de futebol Éder Militão decidiram que não vão expor o rosto do primeiro filho do casal após o nascimento. A decisão foi anunciada pela influenciadora neste domingo (16), durante uma interação com seguidores nas redes sociais, e tem como principal motivação os ataques virtuais que a criança sofreu logo após a publicação de um exame de ultrassom.

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Segundo Tainá, a onda de comentários maldosos gerou grande preocupação e a fez suspender o compartilhamento de imagens da gestação. Ela revelou que não pretende atrair mais ódio gratuito para o bebê e confirmou que registrou as ofensas em capturas de tela, identificou os perfis e encaminhou o caso para a sua equipe de advogados. A criadora de conteúdo lamentou a maldade das pessoas ao atacarem uma criança que ainda está em formação na barriga.

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Apesar da postura firme, a influenciadora explicou que a medida foi adotada em comum acordo com o marido e é tratada, a princípio, como provisória. O casal não descarta mudar de ideia e divulgar imagens da criança no futuro, mas prefere garantir a privacidade e a segurança nos primeiros meses de vida do bebê. Tainá ressaltou que esse período inicial é o mais frágil e demanda maior atenção, justificando a blindagem também em razão da grande exposição pública do atleta.

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