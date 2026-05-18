Após ataques de fãs, mãe de Vini Jr. retira curtida em post com críticas a Virginia

Fernanda Cristina, mãe do jogador Vini Jr., tomou uma atitude após ser criticada por curtir uma mensagem com críticas à Virginia Fonseca, ex-namorada do atleta.

Ela decidiu por restringir os comentários das postagens dela no Instagram depois de ser alvo de ataques pela situação envolvendo a ex-nora.

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O comentário curtido dizia que Fernanda estaria mais feliz após o fim do relacionamento do filho com Virginia e classificava a influenciadora como um “peso” na vida da família. “Mama está mais feliz dá pra ver, sem um peso, [o] povo tem [que] entender que por mais dinheiro que você tenha, mais tem pessoas que vêm com um peso, Virginia é uma”, dizia a publicação.

A interação repercutiu nas redes sociais e levou seguidores da influenciadora a deixarem uma série de comentários no perfil da empresária, com críticas à atitude e questionamentos sobre a publicação.

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“Credo! Sempre a mãe passando a mão na cabeça do filho. Fui, parei de seguir”, escreveu uma usuária. “Tirou a curtida kkkk não quis sustentar o deboche”, comentou outra. “A Virginia era um peso pra você aonde?”, disse uma internauta. “Curtiu publicação onde alfineta uma pessoa que te colocava nas alturas foi bem desnecessário”, apontou mais uma.

Após a repercussão, Fernanda removeu a curtida e também restringiu os comentários em seu perfil.

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Término entre Virginia e Vini Jr

Virginia e Vini Jr. anunciaram o fim do relacionamento na última sexta-feira (15/5), após seis meses juntos. No dia do anúncio, a empresária chegou a acompanhar uma partida do jogador em Madri, na Espanha, ao lado da ex-sogra.

Ao falar sobre o término, Virginia afirmou que a decisão do término foi tomada de forma respeitosa e disse que prefere encerrar relações quando algo deixa de fazer sentido. “Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável”, declarou a influenciadora.

Nas redes sociais, também circularam rumores de que o término teria sido motivado por uma suposta traição do jogador, informação negada pela equipe do atleta.