Após alta, Preta Gil faz seu primeiro show e é ovacionada

A cantora Preta Gil se apresentou no show com Gilberto Gil e sua família, o Nós a Gente, em São Paulo, na noite desta quinta-feira, 14. A aparição da artista no palco marca é importante, pois aconteceu após cinco dias de sua alta no hospital.

Depois de 28 dias internada, a famosa pode ir para casa e já cantou com seus familiares. Usando um vestido longo com estampas em laranja, Preta Gil surgiu deslumbrante e comoveu ao fazer um discurso sobre sua vida.

Durante o show, ela emocionou ao falar sobre sua situação. "Vou falar pra vocês, eu sou uma mulher preta, bissexual, acabei de me curar de um câncer, estou solteira, sou filha do imortal Gilberto Gil", declarou e foi muito aplaudida.

No domingo, 10, Preta Gil celebrou sua alta após ter retirado um tumor no intestino: "A tão sonhada alta chegou, foram 28 dias de internação, dias desafiadores onde tive que lidar com muitas coisas difíceis, mas, ao mesmo tempo, rodeada de competência e amor, muito amor”.

A cirurgia da artista aconteceu no último dia 16 e além da retirada de tumor, os médicos fizeram uma histerectomia total. Dias depois, ela comemorou após fazer exames e ver que está sem células do câncer.

É bom lembrar que Preta Gil descobriu o câncer no intestino após passar mal e ver sangue escorrendo em suas pernas. Depois do diagnóstico da doença, ela iniciou a luta contra e sofreu ainda mais durante o tratamento ao ter que lidar com o fim de seu casamento por conta de uma traição envolvendo uma pessoa de seu cotidiano.

Durante sua internação após a cirurgia, Preta Gil passou por dias difíceis ao ficar sem dormir ao pensar sobre ter sido traída pelo seu ex-marido."Estou há 22 dias internada num hospital, lutando por minha cura. Estou grata e muito dedicada em minha reabilitação. Graças a Deus o tumor foi retirado com sucesso. É um processo bem dolorido e cansativo, mas estou focada, cercada de amor por todos os lado, pelos médicos, pelos amigos, pelos familiares, pela energia dos fãs e pela minha fé em Deus e meus Orixás e Santinha", falou como está.

"Está tudo caminhando bem para em breve eu ter alta e me recuperar em casa. Vou voltar pra cá em novembro para refazer meu trato intestinal e retirar essa bolsa de ileostomia", falou quais são os próximos passos de seu tratamento.

Em seguida, ela surpreendeu com um novo desabafo sobre o fim de seu casamento: "Essa noite tive insônia e não dormi, passei a noite me remoendo de dor no peito, pensando em como meu ex-marido e sua amante foram cruéis, frios, maquiavélicos e tão sujos comigo".

Preta então continuou o desabafo tocante: "Não consigo aceitar, como eu fui casada 9 anos e meio com um homem desses? Como pude ajudar tanto uma mulher como essa? Meu deus, me ajuda a tirar esse sentimento de mim. Eu faço de tudo, juro que eu tento, tento, mas dói, dói, dói! Sim, eu não superei tanta baixaria, me explica como supera tão rápido algo tão cruel? Um dia estarei preparada para dividir com vocês toda sujeira".

Fonte: Revista Caras

