Após 24 anos na TV Globo, Regiane Alves deixa a emissora

Regiane Alves é mais um nome na lista de artistas que deixam o elenco fixo da TV Globo. A atriz, que está na emissora desde o final dos anos 1990, não renovou o contrato e, a partir de agora, só vai trabalhar no canal por obra.

Regiane Alves faz parte do elenco da novela "Vai na Fé" que ainda está no ar, mas terminará em breve. O fim da novela das 19 horas, marca também o encerramento do contrato fixo da atriz. A informação foi confirmada pelo jornal O Globo.

Regiane Alves chegou à Globo em 2000. No canal, atuou em A Muralha, Mulheres Apaixonadas (2003), Páginas da Vida (2006), Tempos Modernos (2010), A Vida da Gente (2011), A Lei do Amor (2016) e Além da Ilusão (2022).

Pelas redes sociais, Regiane Alves comemorou a parceria com Priscila Sztejnman em "Vai na Fé". “Essa foto resume nosso último dia de gravação. Esperamos que vocês gostem dessa reta final de Vai na Fé, porque fizemos tudo com muito amor. Só tenho a agradecer a Priscila pela parceria e a toda equipe pelo trabalho excepcional. E claro que não poderia deixar vocês de fora, obrigada pelo carinho e por abraçarem a Clara”, escreveu.





*Com informações Metrópoles.

