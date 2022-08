Após 18 anos, 'Casos de Família' sairá da programação do SBT

Da Redação

Casos de Família estreou no SBT em 2004 e, desde 2009, era apresentada por Christina Rocha

O Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) informou que o programa Casos de Família, apresentado por Christina Rocha, deixará de ser exibido após 18 anos no ar. A Assessoria de Comunicação do SBT fez o anúncio do fim da atração na terça-feira (23).

Ainda conforme o comunicado, a emissora já suspendeu as gravações do programa, que será exibido somente até o dia 9 de setembro. Após este dia, a atração será substituída por novelas.

Existe a possibilidade de retorno do programa em 2023, “com nova temporada e novas histórias”, e Christina continuará fazendo parte da equipe do SBT.

“A Assessoria de Comunicação informa que o SBT irá suspender as gravações do programa Casos de Família a partir desta semana. A emissora informa que o programa poderá voltar em 2023, com nova temporada e novas histórias. Vale lembrar que a apresentadora Christina Rocha permanecerá contratada do SBT. No horário da atração serão exibidas novelas. Casos de Família ficará no ar até 9 de setembro.”

A atração estreou no canal em 2004 e, desde 2009, era apresentada por Christina Rocha. Várias pessoas recorriam ao programa para resolver problemas familiares e também questões que envolviam amizades.

