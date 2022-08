Após 17 anos, Isis Valverde encerra contrato com a Globo; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Isis entrou na Globo em 2005, e seu primeiro trabalho foi como Ana do Véu

Nesta segunda-feira (1º), Isis Valverde contou aos fãs que sua trajetória na TV Globo chegou ao fim. Por meio de uma publicação feita em seu perfil do Instagram, a atriz publicou um longo texto noticiando que encerrou o seu contrato fixo com a emissora, onde esteve durante 17 anos. Confira a publicação no final da matéria.

continua após publicidade .

“Nunca pensei que estaria pronta pra essa ‘carta aberta’. Mas, a vida segue e com ela novos caminhos se abrem e avançamos! Aquele lugar escondido em meio a pedras gigantes, magia, árvores e cascatas, se transformou em uma casa, uma família, uma escola pra mim”, iniciou a atriz.



“Um lugar onde cresci em segurança! Naquela casa fiz amigos, construí afetos e colhi bons frutos. Foram dezessete anos ao lado de vocês, anos de aperfeiçoamento e amadurecimento da minha arte, que ainda tem um longo caminho a percorrer”, completou.

continua após publicidade .

Logo em seguida, Isis agradeceu a emissora. “Hoje, só tenho palavras para agradecer! Mas, esse texto não é um adeus e sim um ‘até breve’, as portas sempre estarão abertas para novas histórias. Esse foi apenas um capítulo da nossa jornada. Que venham os próximos!”.

No post, a atriz relembrou alguns personagens que viveu na emissora por meio de fotos. Isis entrou na Globo em 2005, e seu primeiro trabalho foi como Ana do Véu, no remake de Sinhá Moça.

Confira:

continua após publicidade .





Fonte: Informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News