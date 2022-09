Após 13 anos, Juliana Paiva não renova contrato com a Globo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Juliana comemorou a conquista de uma abertura em sua trajetória como atriz

A atriz Juliana Paiva não renovou seu contrato com a TV Globo, após 13 anos de carreira na emissora. Em seu perfil do Instagram, a artista anunciou que decidiu não assinar novamente seu contrato de exclusividade e fazer apenas trabalhos por obra.

continua após publicidade .

“Hoje compartilho com vocês uma nova página da minha linda história de 13 anos com a TV Globo. Decidimos nesse momento não renovar o contrato de exclusividade e partir para contratos por obra!”, iniciou Paiva, na publicação feita nesta segunda-feira (19).

LEIA MAIS: Mercúrio retrógrado: confira dicas e simpatias para o período

continua após publicidade .

Juliana comemorou a conquista de uma abertura em sua trajetória como atriz, afirmando que, a partir de agora, poderá gravar com outras emissoras e streamings, por exemplo. "Agora vou poder expandir a minha arte pra outros lugares também, por não ser mais exclusiva da emissora!"

Com diversas personagens reconhecidas e amadas nestes 13 anos na Globo, Juliana Paiva finalizou a postagem, que contou com várias fotos de sua trajetória na emissora, agradecendo os momentos e oportunidades. "Tenho muita gratidão pelas oportunidades e enorme carinho por essa parceria linda…tantos personagens vividos com total entrega e amor! A vontade de seguir contando novas histórias juntos existe e é completamente mútua!”.





Fonte: Informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News