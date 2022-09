Apoio de artistas: Maisa declara voto em Lula, que agradece e brinca

Da Redação

Há 3 dias para as eleições deste ano, Maísa Silva, de 20 anos, resolveu contar para seus seguidores qual será seu voto para presidente. A atriz compartilhou uma foto no seu perfil do Twitter nesta quinta-feira (29).

“TBT para falar que o voto é secreto”, escreveu na legenda. Apesar da neutralidade do texto, a apresentadora deixou sua opinião muito clara por meio da imagem escolhida: toda de vermelho, a jovem declarou seu voto em Lula, fazendo alusão a cor do Partido dos Trabalhadores (PT).

O perfil oficial do ex-presidente compartilhou a publicação e comentou: “Obrigado pela confiança, Maisa. Vamos juntos!”. Empolgada por ter sido notada, Maísa respondeu: “Lula, eu nasci em São Bernardo do Campo!”.

Lula, por fim, brincou sobre o “parentesco” entre os dois, e escreveu: “Posso chamar de prima? Um abraço”. A resposta faz uma brincadeira com o termo "primos", que é como a atriz costuma chamar carinhosamente seus fãs nas redes sociais.





artistas declaram apoio ao petista

A interação entre Maísa e o candidato a presidência da República levou os internautas ao delírio. Os apoiadores do presidenciável do PT afirmaram que a nova amizade "é de milhões". Porém, nas últimas semanas, a atriz e apresentadora não foi a única a declarar apoio ao petista.

Famosos que estavam decididas a votar em Ciro Gomes, como Tico Santa Cruz e Fábio Porchat resolveram “fazer o L”, e afirmarem o voto em Lula. As apresentadores Xuxa e Angélica também se posicionaram e disseram que irão votar em Lula para que ele tire Jair Bolsonaro (PL) do poder.

Outros famosos já haviam declarado seus votos em Lula, como: Felipe Neto, Juliette, Astrid Fontenelle, Renato Góes, Bianca Andrade, Anitta, Ludmilla, Gloria Groove, Pabllo Vittar, Bruno Gagliasso, Manu Gavassi, entre outros.

Fonte: Informações Correio Braziliense.

