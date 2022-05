Apenas 3% dos homens brasileiros se acham feios; Confira

Da Redação

Nesta quarta-feira (11), foi divulgada uma pesquisa que aponta que a autoestima dos homens brasileiros está elevada. Essa afirmação é embasada no fato de que os resultados da pesquisa apontam que apenas 3% das pessoas do sexo masculino que residem no Brasil se consideram feios.

O levantamento, realizado com 663 brasileiros, mostrou que 47% dos homens se acham bonitos, 44% se enxergam como medianos e outros 6% preferiram não responder a pergunta sobre beleza. Perguntados sobre quem mais admiram, 7% dos entrevistados responderam "eu mesmo", evidenciando uma maior autoestima.

As respostas também indicaram que apenas 13% já fizeram ou topariam fazer uma cirurgia plástica e 9% realizaria a aplicação de botox. A pesquisa ainda mostrou que 28% dos homens se acham mais inteligentes que a média dos brasileiros, 65% se acha na média e apenas 7% dos entrevistados se enxerga menos inteligentes.

O modo de se vestir também foi um tema abordado. O levantamento divulgou que 69% dos homens evitam andar desleixados, 63% não querem parecer brega e 61% não gosta de chamar atenção. Sobre fazer terapia: 16% disseram que cuidam da saúde mental e outros 65% contaram que não teriam problema em fazer sessões.

A pesquisa foi encomendada pela GQ Brasil ao Instituto Ideia e realizada através de um aplicativo entre os dias 5 e 11 de abril deste ano. O público alvo consiste em homens de 18 anos ou mais residentes em todo o território brasileiro.

A margem de erro da pesquisa é de aproximadamente 2.85 pontos para mais ou para menos e o intervalo de confiança estimado é de 95%.

Fonte: Informações Enfonco.