Apartamentos de Jô Soares em São Paulo valem mais de R$ 7 milhões

Jô Soares fez história e acumulou um patrimônio incalculável.

O apresentador e humorista Jô Soares, que morreu aos 84 anos no último dia 5, morava em um apartamento em Higienópolis, São Paulo, desde 1991. Após comprar uma outra unidade do prédio e transformar a residência em um duplex de 700 metros quadrados, o ícone do entretenimento vivia em uma casa que valia muitos dígitos.

O índice do site Agente Imóvel de maio deste ano, segundo levantamento o site Notícias da TV, apontou que o metro quadrado das residências tem um preço médio de R$ 12.227. Desta forma, cada um dos apartamentos vale mais de R$ 7,3 milhões.

O imóvel, revelado uma única vez por Angélica no programa Estrelas, em 2011, tem 700m² divididos entre dois apartamentos: em um fica a residência de Jô e no outro um escritório e ateliê de artes plásticas.

Segundo o apresentador, a compra do apartamento foi sorte. “Eu vim para cá em 1991 ou 1992. Quando eu vendi a casa, nós fomos morar em um apartamento alugado. Um dia a Flávia [Flávia Junqueira Pedras, ex-mulher] acordou e disse: ‘Vamos procurar uma casa?’”, conta.

Depois de visitar muitos apartamentos e não gostar de nenhum, ele encontrou um que foi descrito pela imobiliária como “antigo, sem salão de festas e sem playground” e decidiu transformar em sua nova residência. “Foi baratíssimo!”, disse Jô na época.

Com dimensões de mansão, uma barbearia dentro de um dos banheiros, uma capela para Santa Rita de Cássia, com inúmeras imagens, bancos e um altar e estantes que vão do chão ao teto com livros no escritório, o imóvel tornou-se um grande achado.

Testamento

Em mais de seis décadas na televisão brasileira, Jô Soares fez história e acumulou um patrimônio incalculável. Para se ter ideia, o artista chegou a ganhar o maior salário da TV Globo, cerca de R$ 500 mil. Ele também foi proprietário de uma mansão em Vinhedo, no interior de São Paulo, avaliada em R$ 15 milhões.

Caso não tenha deixado um testamento, o patrimônio do apresentador deve ser dividido entre os herdeiros de acordo com a ordem da vocação hereditária, isto é, a ordem sucessória estabelecida pelo Código Civil.

Como não tinha filhos— seu único herdeiro, Rafael Soares, faleceu com 50 anos em 2014 —, ascendentes, esposa viva ou irmãos, o patrimônio do comunicador pode ficar com sobrinhos, tios, primos, tio-avô e sobrinho-neto. No que diz respeito aos primos, estão incluídos apenas os colaterais de quarto grau, popularmente chamados de “primos-irmãos”

Com informações: Metrópoles

