Apaixonada, Mel Maia faz tatuagem em homenagem ao namorado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mel Maia e MC Daniel

O amor está no ar! Mel Maia resolveu fazer uma homenagem para o seu namorado, MC Daniel, de uma forma bem inusitada. A atriz fez uma tatuagem com a inicial do amado no dedo anelar. O casal está junto, oficialmente, desde o último dia 12 de dezembro.

continua após publicidade .

Nos stories do Instagram, o funkeiro publicou um vídeo no espelho ao lado da companheira e mostra a nova tattoo para os seguidores. “Cadê a sua tatuagem nova, amor?”, brincou MC Daniel.

LEIA MAIS: Nasce Sarah, segunda filha de Kaká com Carol Dias

continua após publicidade .

Mel Maia respondeu o namorado afirmando que a novidade era para ser contada no perfil da atriz. “Ah não, vou mostrar nos meus Stories. Então, me marca, para eu repostar”, disse a artista. Para provar seu amor, o funkeiro, então, falou: “Agora vou fazer uma tatuagem dela na minha testa”.

E a Mel Maia que fez uma tatuagem com a inicial do Mc Daniel? 🫶🏼 pic.twitter.com/SCT8evm0NO — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) February 13, 2023





continua após publicidade .

Repercussão

A tatuagem, mesmo que pequena e podendo ser coberta pela aliança de namoro, dividiu a opinião dos internautas. No Twitter, a web não perdeu tempo em falar o que achou da homenagem de Mel.

"Meu deuss, que fofa", escreveu um. "Vou opinar apenas mentalmente para evitar o estresse", escreveu outro. "Ela parecia ser mais inteligente que isso", criticou um terceiro internauta.

Uma jovem saiu em defesa de Mel Maia e afirmou que, caso eles terminem como muitos estavam falando, é só ela "acrescentar um 'eus'", fazendo referência a palavra Deus.

Siga o TNOnline no Google News