Apaixonada, Ana Castela faz tatuagem e exibe resultado: ''Te amo''

A cantora Ana Castela fez uma nova tatuagem em meio às outras que já tem em seu braço. Nesta terça-feira, 19, a famosa compartilhou stories exibindo o resultado após fazer o desenho em um estúdio e surpreendeu com a escolha.

Muito apaixonada pelos seus bichinhos, a artista desenhou o rosto de sua cachorrinha na parte lateral externa do braço. No espelho, ela mostrou como ficou a face do pet na região, ao lado de outras muitas tatuagens que já tinha.

"Te amo, te amo", declarou-se para o animal. "Agora eu mostro meu muque com a joaninha nele", escreveu contente com a novidade.

Ainda nos últimos dias, Ana Castela, de 19 anos, foi flagrada curtindo uma praia com o namorado, o cantor Gustavo Mioto. Na ocasião, o casal deu o que falar ao surgir de roupa de banho. Enquanto ela surgiu com um biquíni fininho, o sertanejo falou sobre ter uma barriga de um corpo comum.

Os pombinhos assumiram o namoro há três meses após muita especulação. Eles foram flagrados em várias fotos e momentos em família até decidirem confirmar estarem mesmo juntos, decisão que foi muito comemorada pelos fãs.

Veja a nova tatuagem de Ana Castela:

Foto por Reprodução/Instagram





Ana Castela chora ao pedir desculpas ao público

Recentemente, a cantora Ana Castela viveu um momento delicado no palco. Nos últimos dias, ao se apresentar em um show em Barretos, a artista não conseguiu atingir um toma da música Solteiro Forçado e se desculpou com o público - ela ficou abalada após o momento viralizar nas redes sociais.

Nitidamente chateada com a situação, a sertaneja falou sobre estar se cuidando bastante para evitar que isso continue acontecendo durantes suas apresentações. "Desculpa não conseguir cantar essa música como eu deveria. Eu estou melhorando, estou fazendo fono, mas são dias difíceis, cansativos para c*. Desculpa, crianças, não falem palavrão", disse ela, deixando escapar a palavra. Ela se mostrou emocionada ao gravar o vídeo pedindo desculpas em público para os seguidores e fãs.

Fonte: Revista Caras

