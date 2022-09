Aos gritos, Maiara e Maraísa interrompem show após briga generalizada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A equipe de segurança não foi capaz de conter a situação

Uma briga generalizada causou a interrupção do show da dupla sertaneja Maiara & Maraísa, no último sábado (17), na ExpoAbra, em Brasília, no Distrito Federal. Além do enorme tumulto, a confusão também deixou as irmãs extremamente bravas, e gerou transtornos para a equipe de segurança do evento, que não foi capaz de conter a situação.

continua após publicidade .

Ao notar a enorme briga que se formou bem em frente ao palco, uma das sertanejas parou imediatamente a apresentação. “Me dá um segundo?”, pediu para sua equipe de músicos. Foi então que, aos berros, Maiara & Maraísa ordenaram que a confusão parasse. “Pode parar, hein? Parou a briga agora… para agora, para a briga agora!”, gritavam as irmãs.

LEIA MAIS: Post Malone sofre queda durante show e precisa de atendimento médico

continua após publicidade .

As brigas generalizadas andam frequentes nos grandes eventos. Há cerca de um mês, a dupla Henrique & Juliano encerrou um show após a ocorrência da mesma situação. Isso também aconteceu em um evento de Gusttavo Lima e, mais recentemente, na gravação do primeiro DVD da carreira de João Gomes.





Fonte: Informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News