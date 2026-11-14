Aos 92 anos, falece o ator Rogério Fróes, ícone do teatro, cinema e televisão brasileira

O ator Rogério Fróes morreu nesta sexta-feira (13), aos 92 anos de idade. A confirmação do falecimento foi feita por sua filha, a também atriz Gisele Fróes, por meio de um comunicado divulgado em seu perfil no Instagram, embora a causa da morte e as informações referentes às cerimônias de despedida não tenham sido reveladas. Na mesma publicação nas redes sociais, Gisele compartilhou um registro fotográfico ao lado do veterano acompanhado da mensagem: “Obrigada, pai!”.

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Natural do município mineiro de Santos Dumont, onde nasceu em 1934, Fróes transferiu-se para o Rio de Janeiro ainda durante a adolescência e deu os primeiros passos na profissão artística ao ingressar na Escola de Arte Dramática do Teatro Duse, fundada por Paschoal Carlos Magno. Nos palcos, consolidou uma carreira respeitada tanto como intérprete quanto nas funções de diretor e produtor, integrando montagens importantes como “As Feiticeiras de Salem”, de Arthur Miller, e “Em Família”, de Oduvaldo Vianna Filho.

Um dos momentos mais emblemáticos de sua trajetória teatral ocorreu em 1991, na peça “O Tiro que Mudou a História”, dirigida por Aderbal Freire-Filho, na qual viveu Getúlio Vargas dentro do Palácio do Catete, no Rio, local onde o ex-presidente tirou a própria vida em 1954. Nessa produção, ele dividiu a cena pela primeira vez com a filha Gisele, que interpretava a morte, e chegou a relembrar posteriormente, em entrevista ao programa “Conversa com Bial”, da Globo, que encenou o falecimento de Getúlio “na mesma cama em que ele morreu”.

Na televisão brasileira, Rogério Fróes conquistou grande projeção nacional ao integrar o elenco da novela “Selva de Pedra”, exibida em 1972, e ao interpretar o personagem Padre Vigário em “O Bem-Amado”, no ano seguinte, ambas produções da TV Globo. Décadas mais tarde, também teve passagem de destaque pela Record, onde deu vida ao personagem Velho Gui na trama “Prova de Amor”, levada ao ar entre os anos de 2005 e 2006.

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Sua estreita relação com a sétima arte teve início aos 33 anos, quando estreou nos cinemas no longa-metragem “Perpétuo contra o Esquadrão da Morte”, lançado em 1967. Ao longo das décadas seguintes, o artista participou de diversas produções cinematográficas relevantes, entre elas “Menino do Rio”, de 1982, “O Homem do Futuro”, de 2011, “Loucas pra Casar”, de 2014, “Três Verões”, de 2019, e “Saideira”, que chegou às telas em 2024. Três anos antes de sua partida, o ator ainda celebrou um retorno especial aos palcos ao lado da filha Luciana e do neto Bento Coimbra no espetáculo “Vontade de uma Coisa com Você”, que permaneceu em cartaz ao longo de 2024.

O último registro público do veterano ocorreu em outubro deste ano, durante as eleições, ocasião em que Gisele Fróes divulgou uma imagem do pai sentado em uma cadeira de rodas e utilizando adesivos com o número 13, em referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Na legenda da postagem, a atriz destacou a disposição do pai ao escrever: “Meu pai, que não saía de casa há 7 meses! Saiu em nome da democracia”. Casado com Lélia Salles desde 1962, Rogério Fróes deixa a esposa, as filhas Gisele e Luciana, além dos netos.