Aos 91 anos, Stenio Garcia é internado no Rio com septicemia

O ator Stenio Garcia foi internado neste sábado (1) num hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele apresenta um quadro de septicemia aguda, infecção generalizada no sangue causada por bactéria. A informação foi divulgada pela coluna Play, do jornal O Globo.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Stenio Garcia rebate críticas ao fazer harmonização facial aos 91 anos

O artista tem fortes dores no quadril e nas pernas, mas está consciente e respirando normalmente, sem máscara de oxigênio. Com 91 anos, Stenio Garcia já passou por uma bateria de exames e fez tomografias do crânio, do abdômen e do pulmão, além de testes laboratoriais completos, tanto no dia internação quanto neste domingo (2).

continua após publicidade

Após a administração de antibiótico intravenoso, ainda segundo informações da coluna Play, ele teve uma leve melhora. Stenio, que recentemente passou por uma harmonização facial, está acompanhado da mulher, a atriz Mari Saade.

Siga o TNOnline no Google News