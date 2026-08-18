Aos 91 anos, morre a atriz Glória Menezes no Rio de Janeiro

A atriz Glória Menezes, uma das maiores e mais emblemáticas figuras da história da televisão brasileira, morreu nesta terça-feira (18), aos 91 anos. A artista faleceu em sua residência, na cidade do Rio de Janeiro, segundo informações divulgadas pela imprensa. A causa da morte não foi revelada pela família.

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Nome artístico de Nilcedes Soares de Magalhães, a paulista de coração nascida em 1934 construiu uma carreira monumental que se funde com a própria consolidação dos meios de comunicação no Brasil. Formada pela Escola de Artes Dramáticas da Universidade de São Paulo (USP), Glória estreou nos palcos em 1959 e, no mesmo ano, iniciou sua trajetória na televisão na novela "Um Lugar ao Sol". Na mesma época, nos bastidores da peça "As Feiticeiras de Salém", ela conheceu o ator Tarcísio Meira, com quem se casou e viveu uma união de quase seis décadas, formando o casal mais famoso e cultuado da dramaturgia nacional.

Pioneira absoluta, a atriz estrelou em 1963, ao lado de Tarcísio, a obra "2-5499 Ocupado", a primeira novela diária da TV brasileira. O sucesso estrondoso da parceria se repetiria em diversos clássicos das décadas seguintes, como "Sangue e Areia", "Rosa Rebelde", "Irmãos Coragem", "Guerra dos Sexos" e "Torre de Babel". No cinema, Glória cravou seu nome na história internacional ao integrar o elenco do filme "O Pagador de Promessas" (1962), de Anselmo Duarte, única produção brasileira a conquistar a Palma de Ouro no Festival de Cannes.

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Nas décadas de 1980, 1990 e 2000, a veterana seguiu acumulando personagens marcantes em folhetins de grande audiência, a exemplo de "Corpo a Corpo", "Deus Nos Acuda", "O Beijo do Vampiro", "Senhora do Destino", "Páginas da Vida" e "A Favorita". Seu último trabalho completo em novelas ocorreu em 2015, quando interpretou a estilosa Stelinha Bastos em "Totalmente Demais".

Após se afastar das telas, Glória optou por uma rotina reservada no Rio de Janeiro, mantendo-se reclusa e cercada pelo carinho dos filhos. Em 2021, a atriz e Tarcísio Meira foram internados em decorrência da covid-19; enquanto ela recuperou-se de sintomas leves, o ator não resistiu às complicações da doença e faleceu aos 85 anos. Nos últimos anos, em raras aparições públicas ao lado da família, a artista esbanjava simpatia e rebatia boatos sobre sua saúde, esclarecendo que o uso eventual de cadeira de rodas servia apenas para lhe garantir mais conforto e mobilidade. Glória deixa três filhos: João Paulo, Maria Amélia e o também ator Tarcísio Filho.