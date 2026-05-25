Aos 76 anos, Faustão é internado em São Paulo; entenda
Longe da TV há três anos, o apresentador deu entrada em um hospital nesta segunda-feira (25); saiba detalhes
O apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi internado em um hospital em São Paulo nesta segunda-feira (25) para um novo procedimento médico. O veterano, que está longe da TV há três anos, deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein para retirada de uma sonda gástrica.
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Segundo informações da assessoria do comunicador, o procedimento ambulatorial já estava programado desde o ano passado. Ao site Splash, do UOL, a equipe de Faustão ressaltou que o quadro de saúde do apresentador é estável e sua ida ao hospital tem como único objetivo a retirada da sonda.
“Fausto está internado para uma retirada de sonda gástrica, protocolo já previsto desde o ano passado. Está tudo sob controle e normalidade clínica“, informou a assessoria. Ainda de acordo com a equipe, o veterano de 76 anos deve receber alta na manhã de terça-feira (26).
Vale lembrar que Fausto Silva já passou por quatro transplantes de órgãos: coração, realizado em agosto de 2023; rim, em fevereiro de 2024; fígado, em agosto de 2025; e um retransplante de rim, também em agosto de 2025.
Informações: Revista Caras
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