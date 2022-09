Aos 70 anos, Vera Fischer exibe a barriguinha sarada; veja

Da Redação

A atriz Vera Fischer (70) agitou as redes sociais ao mostrar sua boa forma em uma nova selfie no banheiro. Desta vez, a musa registrou o seu look confortável para ficar em casa e a barriguinha sarada roubou a cena.

Na imagem, a estrela surgiu com uma blusa curtinha e microshorts, deixando à mostra a barriga reta e as pernas torneadas. “Vale TBT de ontem? Em casa com Yukinho”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs foram à loucura com a beleza da artista e fizeram elogios. “Sempre deusa”, disse um seguidor. “Gata!”, afirmou outro. “Você sempre belíssima”, escreveu mais um.

