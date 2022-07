Aos 65 anos, Christina Rocha muda rosto com harmonização facial; veja

Da Redação

Apresentadora realizou o procedimento, que rendeu um grande resultado

Mais uma pessoa do mundo dos famosos resolveu passar por uma harmonização facial. Dessa vez, a apresentadora do SBT Christina Rocha realizou o procedimento, que rendeu um grande resultado.

Na última segunda-feira (11), a apresentadora do icônico “Casos de Família”, foi até a clínica JK Estética Avançada localizada em São Paulo para realizar a harmonização facial. Os procedimento feito por Christina foram o preenchimento de malar, mento, labial, rinomodelação e toxina botulínica em seu rosto.

O preenchimento de malar é realizado na região das maçãs do rosto, já o mento refere-se ao queixo. No nariz, a rinomodelação ajudou a suavizar um pequeno desfio, assim como podemos ver nas imagens do antes e depois.

fonte: Reprodução/Instagram Comparação foi publicada pela apresentadora nas redes sociais

Com informações, Isto É.

