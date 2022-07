Aos 64 anos, Zilu Camargo posta vídeo de biquíni fio-dental

Da Redação

Zilu Camargo, de 64 anos, compartilhou um vídeo com momentos usando biquíni

Morando fora dos EUA, Zilu Camargo, de 64 anos, compartilhou um vídeo com momentos usando biquíni e chamou muita atenção com o estado de seu corpo. Usando um modelo fio-dental, a ex-esposa de Zezé Di Camargo provou que está com tudo em cima.

"E depois dos 60....?!? Será que fica acabada?", brincou Zilu Camargo ao ostentar um corpaço escultural nos registros. Nos comentários, os internautas ficaram chocados com tanta beleza da famosa. "Que escultura perfeita", falaram. "Tá incrível, sempre linda", elogiaram outros.

As informações são do site Caras.

Veja o post:





