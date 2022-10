Aos 59 anos, Paulo Zulu esbanja saúde e carisma em corrida na orla

Da Redação

Paulo Zulu aproveitou o sol na manhã desta quinta-feira (20) para se exercitar próximo ao mar. O ator, de 59 anos, foi clicado correndo na orla da Barra da Tijuca, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro.

Em seu perfil do Instagram, o galã dos anos 90 publicou um vídeo comemorando com seus seguidores os 10 quilômetros que percorreu, apesar do grande calor carioca. Usando apenas shorts e tênis, o ator deixou o corpo torneado à mostra durante a atividade física. Assista no final da matéria.

"Bom dia pessoal, tudo bem? Corridão de 10k não é fácil, tem que ter muita superação, está muito quente. Estou aqui no Rio de Janeiro, no calçadão, mas no final sempre compensa", disse o artista.

Motivados com o exemplo de Zulu, seus seguidores encorajaram o ator e até o chamaram para dar uma 'corridinha' em outros estados brasileiros. "Vem para Natal RN correr na orla, não se esqueça de me avisar para que eu vá ao seu encontro" brincou uma seguidora.





Estados Unidos

Recentemente, Zulu postou fotos sem camisa na casa em que ficou hospedado com familiares em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. "Dias maravilhosos e felizes com a minha família, muito bom", escreveu ele, colecionando vários elogios dos internautas.

"E o tanque ainda na sua melhor forma", postou uma seguidora. "Quanto mais velho, melhor, meu eterno ídolo", postou outro fã.





Confira o vídeo postado por Paulo na manhã desta quinta-feira (20):

