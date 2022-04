Da Redação

Aos 55 anos, Claudia Raia exibe bumbum em body fio-dental

Aos 55 anos, Claudia Raia usou as redes sociais para exibir seu corpo em um registro sensual. A artista publicou fotos usando um body preto fio-dental, destacando o bumbum.

A foto faz parte de um ensaio fotográfico, com as referências creditadas na legenda da imagem. O clique arrancou suspiros do público.

“Você é que nem vinho: quanto mais velha, mais gostosa”, disse um seguidor. "Espetáculo de mulher”, comentou uma fã na publicação. Já uma terceira ressaltou: “O verdadeiro significado de perfeição”.

Veja o post da atriz:

Com informações do Metrópoles.