Aos 54 anos, apresentador tem capela suspensa em mansão avaliada em até R$ 60 milhões
Estrutura construída entre árvores virou um dos destaques de uma propriedade avaliada em até R$ 60 milhões
Quando se fala na mansão de Luciano Huck e Angélica, normalmente a atenção se volta para a piscina, para a vista privilegiada ou para o tamanho impressionante da propriedade. No entanto, um dos espaços mais admirados da residência está longe de ser a área de lazer. Trata-se da capela construída em meio à vegetação do terreno, um projeto que acabou conquistando reconhecimento internacional por sua arquitetura singular.
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Localizada na propriedade do casal no bairro do Joá, uma das regiões mais valorizadas do Rio de Janeiro, a capela se transformou em um símbolo da integração entre arquitetura e natureza. O espaço foi projetado para parecer suspenso entre as árvores, criando a sensação de que a construção faz parte da paisagem ao redor.
A proposta chamou atenção de especialistas justamente pela forma como a estrutura conversa com o ambiente natural. Em vez de dominar o terreno, o projeto foi pensado para se integrar à vegetação, preservando a atmosfera de tranquilidade que caracteriza a área.
Com linhas modernas e visual elegante, a capela acabou ultrapassando a função religiosa e se tornou uma referência arquitetônica dentro da propriedade.
Estrutura ganhou destaque além das fronteiras do Brasil
O projeto da capela conquistou reconhecimento fora do país e passou a ser citado entre exemplos de arquitetura residencial que valorizam a relação entre construção e meio ambiente.
O espaço se destaca pela sensação de leveza. Cercada pelo verde da Mata Atlântica, a estrutura parece flutuar entre as árvores, criando um cenário que chama atenção tanto pela beleza quanto pela originalidade.
Esse conceito ajudou a transformar a capela em um dos ambientes mais fotografados da residência. O local também costuma despertar curiosidade entre fãs do casal sempre que imagens da mansão aparecem em reportagens ou nas redes sociais.
Embora seja apenas uma parte da propriedade, a construção acabou se tornando um dos elementos mais marcantes do imóvel.
Mansão ocupa terreno de 4.200 m² no Joá
A capela está inserida em uma propriedade de grandes proporções. A mansão de Luciano Huck e Angélica ocupa um terreno de aproximadamente 4.200 metros quadrados e possui cerca de 1.500 metros quadrados de área construída.
Localizada em uma região cercada por natureza e com vista privilegiada para a Pedra da Gávea, a residência reúne conforto, privacidade e uma infraestrutura digna de grandes propriedades internacionais.
O imóvel possui 16 quartos, incluindo seis suítes, além de espaços voltados para entretenimento e bem-estar. Entre os ambientes estão cinema particular, brinquedoteca, academia, estúdio de pilates e salão de jogos.
Na área externa, a residência também conta com um amplo espaço gourmet e uma piscina de aproximadamente 280 metros quadrados.
Patrimônio reflete trajetória de sucesso na televisão
Estimada entre R$ 40 milhões e R$ 60 milhões, a mansão é considerada uma das propriedades mais valiosas associadas a artistas e apresentadores da televisão brasileira.
Luciano Huck construiu sua carreira ao longo de décadas na TV Globo e atualmente comanda o programa Domingão com Huck, um dos principais produtos da emissora. Ao lado de Angélica, formou uma das famílias mais conhecidas do entretenimento nacional.
Mesmo cercada por diversos espaços luxuosos, a capela continua sendo um dos pontos mais especiais da propriedade. A combinação entre arquitetura premiada, integração com a natureza e valor simbólico transformou a construção em um dos maiores destaques da mansão localizada no Joá.
Em uma residência repleta de ambientes grandiosos, foi justamente um espaço voltado à contemplação que conquistou reconhecimento internacional e passou a representar uma das características mais marcantes do imóvel.
Luciano Huck esteve no SBT em Abril
O apresentador Luciano Huck esteve nos estúdios do SBT no dia 15 de abril para participar da gravação do Troféu Imprensa. Durante o evento especial, ele encontrou com artistas da emissora, como Celso Portiolli e Patricia Abravanel, e recebeu os prêmios que ganhou ao longo dos anos.
Nas redes sociais, o astro compartilhou as fotos dos bastidores do trabalho e falou sobre a alegria de ver as emissoras se unindo. “Registros de uma tarde muito especial. Hoje estive nos estúdios do @sbt para receber 11 estatuetas do Troféu Imprensa, referentes ao período de 2006 a 2025. Agradeço com enorme carinho à Família Abravanel, aos profissionais do SBT e às colegas de auditório pela recepção tão generosa. À @tvglobo, minha gratidão pela confiança e liberdade ao longo dos últimos 26 anos; e, hoje, sob a liderança de Amauri Soares, pela sensibilidade de abrir espaço para talentos de outras emissoras, reforçando nossa crença na força e na relevância da TV aberta como um canal de diálogo diário, direto e verdadeiro com os brasileiros“, disse ele.
E completou: “Agradeço também ao time do Domingão e do Caldeirão — representado neste carrossel de imagens pelo meu querido amigo e parceiro de todas as horas, Hélio Vargas; pela dedicação incansável em fazer uma televisão de alta performance, com qualidade e compromisso permanente de informar, divertir e inspirar. Divido essa alegria com todos que me acompanham há tanto tempo. Muito obrigado“.