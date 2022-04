Aos 52 anos, Luciana Gimenez faz nudes 'carnavalesca'

Da Redação

Aos 52 anos, Luciana Gimenez chocou os fãs com fotos pra lá de picantes que decidiu compartilhar no Instagram cobrindo apenas as partes íntimas. A apresentadora estava se preparando para ir para o Carnaval do Rio de Janeiro 2022.

A apresentadora elegeu um macacão brilhante e com aberturas nas laterais que deixa o corpão sarado à mostra, mas também postou cliques em que aparece totalmente nua cobrindo apenas as partes íntimas.

Com adesivo nos seios e segurando o modelito na mão, a mãe de Lucas Jagger esbanjou boa forma e curvas esculturais.

Veja: