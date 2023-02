Aos 52 anos, Alessandra Negrini arrasa com look ousado no Carnaval

Da Redação

Alessandra é musa do Acadêmicos do Baixo Augusta

Alessandra Negrini, de 52 anos de idade, caprichou na produção e arrasou no look escolhido para curtir um bloquinho de carnaval, no último domingo (12) em São Paulo. Com um macacão vermelho transparente, a atriz ostentou um corpo escultural e roubou a cena.

Em uma publicação feita no seu perfil do Instagram, a artista exibiu a roupa vermelha, com muitos recortes, pedrarias e transparência. Sem nada por baixo, ela colocou o decote para jogo e deu um show de beleza ao sambar pelas ruas.

"Foi lindo hoje!!!!!!", escreveu a atriz na legenda da sequência de fotos. Alessandra Negrini é musa do Acadêmicos do Baixo Augusta, um dos mais tradicionais blocos de São Paulo.

Nos comentários da publicação, a musa recebeu vários elogios dos seguidores. "Gata demais", disse um. "A mulher mais linda que já pisou na terra", enalteceu outro internauta.

Veja:

