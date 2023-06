Aos 50 anos, Eliana choca ao exibir corpão em maiô cavado

A apresentadora Eliana surpreendeu ao se gravar apenas de maiô. Nesta sexta-feira (9), a famosa apareceu curtindo o dia de folga em grande estilo e chamou muita atenção ao aparecer vestindo uma roupa de banho.

continua após publicidade

Orgulhosa de sua boa forma, a loira fez questão de exibir suas curvas mega torneadas. Aos 50 anos, a comunicadora do SBT chocou ao ostentar seu corpaço durinho em uma peça de banho de modelo bem cavado.

Brincando com a câmera, a famosa revelou rapidamente o seu bumbum empinado ao se gravar no espelho. Ela ainda fez uma pose para exibir as pernas volumosas e deu um sorrisinho. "Bom dia", desejou a musa.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: MC Pipokinha investirá em carreira gospel, diz jornalista

No registro feito no espelho, a funcionária de Silvio Santos impressionou ao aparecer vestindo o maiô estampado, cavado na virilha e aberto nas costas. Ela ainda arrematou o look com óculos escuros e chinelos.

VEJA:

Foto por Da Redação

Foto por Da Redação

Siga o TNOnline no Google News