Da Redação

Aos 46 anos, Nana Gouvea surge de topless em clima natalino

Aos 46 anos, a atriz e modelo Nana Gouvea surpreendeu os fãs ao compartilhar mais fotos ousadas nas redes sociais. Desta vez, a influenciadora se rendeu ao clima natalino e apareceu vestindo apenas uma lingerie fio dental. Meias listradas e uma touca de Papai-Noel completaram o look.

continua após publicidade .

Na legenda da publicação, a modelo aproveitou para enviar uma mensagem aos seus seguidores: "O que vocês pediram de presente de Natal? Eu pedi paz, amor, saúde, prosperidade, abundância, trabalho e alegria. Inclusive, desejo tudo isso a vocês! Feliz Natal sob as bênçãos de Jesus Cristo!".

Com informações do Celebs, do UOL.

continua após publicidade .

Veja os post de Nana Gouvea: