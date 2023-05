Aos 45 anos, Camila Pitanga exibe barriga 'tanquinho' na academia

Siga o TNOnline no Google News

A atriz Camila Pitanga, de 45 anos, esbanjou boa forma ao mostrar novas fotos na academia. Nesta sexta-feira (26), a estrela foi praticar o seu treino do dia e resolveu registrar o momento nas redes sociais.

A artista fez selfies entre um exercício e outro para mostrar seu corpo sarado e sequinho. Com look de ginástica, ela atraiu os olhares para sua barriga "tanquinho", que ficou de fora no modelito composto por top e calça justa.

“Sextou na academia ou traduzindo: Será que perdi minha dignidade?”, comentou. Veja a publicação:





Nos comentários, ela recebeu vários elogios dos fãs. “Uma mulher bonita sempre”, disse um fã. “Maravilhosa, toda malhada, lindona”, afirmou outro. “Lindíssima até malhando”, declarou mais um.





Fonte: Revista Caras.

