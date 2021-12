Da Redação

Aos 44 anos, Danni Suzuki publica foto e mostra tatuagem

Dona de uma beleza rara e muito empoderamento, Danni Suzuki voltou a ostentar nas redes sociais, sensualidade ao lado de um olhar intenso. Tudo teve início após a artista que não está mais na TV Globo, posar de biquíni fio dental em fotos de verão.

Nos registros, ela aparece com uma peça da cor preta, e exibe uma tatuagem delicada no corpo. Com os cabelos molhados, a famosa virou motivo de elogios entre os internautas.

“Em geral, a vida é feita de fases. A minha em especial cada fase dessa renderia um livro de tanto que me acontece em pouco tempo. Grandes transformações e novos aprendizados. E quando paro para respirar e pensar na minha vida vejo que com tudo o importante na vida mesmo é fazer o que te faz feliz, se claro sua felicidade também traz o mesmo para as pessoas ao seu redor. Afinal a vida é agora, nossas vivências, nossos erros e acertos só cabem a nós mesmo”, falou na legenda.

“Não tem como a gente não ficar feliz com uma foto dessa”, elogiou um rapaz. “Perfeita, da cabeça aos pés”, falou a segunda pessoa. “Uau, que fotos lindas”, completou mais uma.

Nova fase

Nos últimos meses, Danni Suzuki apareceu loira nas redes sociais, e com os fios mais curtos. No desabafo, ela fez questão de enfatizar que a mudança foi necessária para mais um novo personagem. Sem revelar detalhes do trabalho, o novo visual foi aprovado pelos fãs.

“Pronto… desapeguei. Me despedindo da personagem. Sem medo entrei no banheiro e larguei o dedo na tesoura, cortei mais ainda. Agora é curtir.. tudo passa… ate nossas fases doidas de cabelo. Tenho certeza que daqui alguns anos vou olhar essas fotos e vou morrer de rir, feliz de poder experimentar outras coisas. E como é bom mudar sem medo no que vai dar, a vida é isso! E pra vc que me quer morena…calma ae mais um pouquinho”, falou ela. Veja:

