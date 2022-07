Aos 43 anos, Juliana Paes aposta em fio-dental durante férias

Da Redação

Aos 43 anos, a atriz Juliana Paes, nesta terça-feira (12), apareceu exibindo toda a sua boa forma em uma série de cliques poderosos.

A atriz apareceu com um biquíni que deixou o corpo dourado que ela ostenta como o grande protagonista. Ao natural, com os cabelos volumosos e curvas perfeitas, ela mexeu com as redes sociais.

Aproveitando a tarde ensolarada, ela decidiu renovar o bronzeado e surgiu toda sorridente, sentada em frente à piscina, usando óculos escuros. "Mais um dia nesse lugar encantado", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, fãs ficaram em choque com o corpão da ex-global. "Você é perfeita", afirmou um. "Esse corpo é muito impressionante", lançou outro. "Que mulher, sou fanático", escreveu um terceiro fã.

Informações da Revista Contigo!

Veja a publicação na íntegra:

