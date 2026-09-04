Aos 4 anos, filha de Bárbara Evans muda o visual e doa cabelo para crianças com câncer

A filha primogênita da influenciadora digital Bárbara Evans, Ayla, de quatro anos, passou por uma mudança de visual na última quinta-feira (3) motivada por uma causa nobre: a doação de cabelo para crianças em tratamento contra o câncer. O material arrecadado será destinado ao Hospital de Amor, instituição reconhecida pelo atendimento oncológico. A modelo compartilhou todos os registros do momento em suas redes sociais.

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No vídeo publicado, Ayla aparece no salão de beleza acompanhada pela mãe e por profissionais. Durante o procedimento, as mechas da criança foram cuidadosamente presas em elásticos e separadas para o envio antes da finalização do penteado. O novo corte da menina apresenta os fios na altura dos ombros e uma franja. 1 de 3 Reprodução/Redes Sociais Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais

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Segundo a influenciadora, a iniciativa partiu da própria criança. Bárbara explicou aos seguidores que, embora a filha não entenda completamente o que é a doença, ela compreende que algumas crianças perdem o cabelo e expressou o desejo de ajudar aquelas que têm "problema na cabeça". Em tom de orgulho, a mãe destacou a atitude da menina de querer fazer a diferença.

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As imagens também mostram a reação de Ayla ao ver o resultado da transformação no espelho, segurando as mechas reservadas para a doação. Durante a gravação, Bárbara elogiou a beleza da filha com o novo estilo, enquanto a cabeleireira responsável pela mudança ressaltou que a criança ficou visualmente idêntica à mãe após o corte.