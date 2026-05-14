Aos 27 anos, cantora famosa diz que foi fruto de uma traição: ‘Ninguém faz ideia’

Após iniciar a carreira postando covers no YouTube até se lançar profissionalmente em 2017, cantora não para de impactar seu público com suas músicas. Ao divulgar seu quarto álbum, ela revelou em entrevista para o Toca, do UOL, qual foi sua inspiração e surpreendeu com uma revelação sobre sua intimidade. Estamos falando de Luísa Sonza.

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Durante o bate-papo que teve com o portal, a famosa contou que é fruto de uma traição e que isso foi algo difícil para ela e sua mãe, Eliane Gerloff. A experiência foi algo que lhe inspirou na hora de realizar Brutal Paraíso e uma faixa dele.

“Esse disco eu falei sobre coisas que ninguém sabia. ‘Santa Maculada’ é sobre eu ter sido fruto de uma traição. Ninguém faz ideia das coisas que eu vivi lá de criança ou dentro de casa, ou as coisas que minha mãe viveu“, entregou ela a sua dor.





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Foto: Instagram/Reprodução Foto: Instagram/Reprodução

Medo de sair de casa

Em entrevista no podcast PodDelas, Luísa Sonza contou que está tentando deixar a fobia longe de sua vida. “Estou tentando me arriscar mais. Eu não saía na rua, muita gente acha que é estrelismo, porque eu ando meio escondida, mas é medo mesmo, de ser xingada. […] Eu tenho um horror absurdo, odeio estar em um restaurante e escutar meu nome, por medo do que a pessoa vai falar“, revelou o que acontece com ela.

A cantora comentou sobre o novo trabalho a ajudar a melhorar essa questão. “Eu criei uma rede de apoio muito grande, então não saio de maneira alguma de casa. Isso dificilmente vai sair de mim, mas eu respirei fundo e fui [divulgar meu álbum na rua], porque não dá para ficar a vida inteira escondida em casa. Eu tento enfrentar. Quero ver se ‘Brutal Paraíso’ vai me curar nesse lugar, falando com a mídia e tendo mais contato com os fãs. Até aparecer nos stories, que eu peguei um trauma total, eu fui fazendo terapia e treinando para divulgar o álbum“, afirmou.

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Informações: Revista Caras

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