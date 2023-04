Aos 24 anos, cantor morre na hora após gravíssimo acidente; vídeo

Da Redação

O jovem era cantor e produtor de brega funk

Morreu na madrugada segunda-feira (10), o cantor e produtor de brega funk Gabriel Farias de Oliveira. Com apenas 24 anos e no auge da sua carreira, o jovem não resistiu após sofrer um gravíssimo acidente em Recife, capital de Pernambuco.

Conhecido como MC Biel Xcamoso, ele bateu com um carro em um prédio na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O artista morreu na hora. A força do impacto foi tão grande que o veículo chegou a capotar.

Câmeras de segurança da região flagraram o momento do acidente. Nos vídeos, que estão circulando nas redes sociais, é possível ver que o jovem perde o controle do veículo, derrapa na pista e atinge a fachada do imóvel.

De acordo com informações do g1, o acidente aconteceu por volta das 04h05. A morte foi confirmada minutos depois pelo serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Duas equipes chegaram ao local, mas já encontraram o artista sem vida.

Gabriel Farias de Oliveira tinha shows agendados e havia se apresentado no final de semana. Assista o flagrante do acidente:

VÍDEO 🚨



Circuito de segurança do Edf onde o carro do Mc Biel Xcamoso bateu, na Av Boa Viagem. O veículo do cantor estava em alta velocidade, até que derrapa e bate com força na area da portaria. Ele morreu no local.



Informações agora na TV Guararapes. pic.twitter.com/fmYK2TO8ba — Renato Barros (@renatorbarros) April 10, 2023





