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Aos 24 anos, cantor famoso anuncia fim de carreira no funk após conversão religiosa

O jovem era adepto do funk ‘proibidão’ e ‘ostentação’, e ficou marcado por seus cabelos coloridos

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 15:50:06 Editado em 04.05.2026, 15:49:59
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Aos 24 anos, cantor famoso anuncia fim de carreira no funk após conversão religiosa
Autor Foto: Instagram/Reprodução

Nos últimos dias, um cantor famoso surpreendeu o público ao anunciar o fim de sua carreira no funk e o início de uma nova trajetória. O artista, que começou a fazer sucesso ainda na adolescência, decidiu se converter ao evangelho e afirmou que deseja entregar a vida “por completo a Jesus Cristo”.

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Estamos falando de Vinícius Ricardo de Santos Moura, mais conhecido como MC Brinquedo. Nascido em São Paulo, o jovem era adepto do funk ‘proibidão’ e ‘ostentação’, e ficou marcado por seus cabelos coloridos rosa e azul.


Aos 24 anos, cantor famoso anuncia fim de carreira no funk após conversão religiosa
AutorFoto: Instagram/Reprodução

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Vinícius explicou que, a partir de agora, atenderá somente por seu nome de batismo, abandonando de vez o artístico. “Hoje estou aqui para entregar a minha vida por completo para Jesus Cristo“, declarou ele.

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“Quero ser imagem e semelhança do Senhor, quero distribuir amor com o meu alcance. Quero usar essa voz, esse nome, essa história, tudo que um dia foi meu, para anunciar aquele que nunca soltou a minha mão, mesmo quando eu soltei a dele“, continuou o artista em outro trecho.

Apresentação na igreja

No último domingo (03) Vinícius Ricardo revelou aos seguidores que foi apresentado na igreja. Em suas redes sociais, o jovem compartilhou alguns registros do momento especial e falou um pouco sobre a mudança em sua vida.

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Aos 24 anos, cantor famoso anuncia fim de carreira no funk após conversão religiosa
AutorFoto: Instagram/Reprodução

“Hoje foi um dia marcante na minha vida, ser apresentado na igreja matriz não é apenas um momento, é uma responsabilidade diante de Deus e de todos que caminham comigo. Quero expressar minha profunda gratidão a Deus, que nunca desistiu de mim, e aos meus líderes que me sustentaram em oração, acreditaram quando eu mesmo não via e permaneceram firmes ao meu lado“, iniciou ele.

“Carrego comigo não só a honra, mas o compromisso de pregar aquilo que tenho aprendido, o verdadeiro evangelho e representar com verdade aquilo que Deus está construindo em mim. Essa oportunidade não será desperdiçada, é só o começo de um propósito que não pertence a mim, mas àquele que me chamou“, continuou.

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Aos 24 anos, cantor famoso anuncia fim de carreira no funk após conversão religiosa
AutorFoto: Instagram/Reprodução

Por fim, o cantor destacou que, agora, se sente bem em poder ser ele mesmo. “Deus é fiel, Ele mostra o verdadeiro caráter do homem que segue com Ele, no mundo eu valia o que eu tinha, hoje sentir que eu apenas tenho que ser eu, o coração tá voltado pra ele e é muito bom quando você se sente reconhecido pelo que você é verdadeiramente“, concluiu o famoso.

Informações: Revista Caras

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conversão religiosa evangelho e arte funk brasileiro MC Brinquedo música gospel transformação pessoal
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