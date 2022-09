Aos 21 anos, tiktoker morre após acidente em salto de paraquedas

Da Redação

Tanya considerava que a vida era uma chatice, segundo amigas próximas, e estava sempre procurando aventuras

Morreu, aos 21 anos, a estudante universitária e influenciadora do TikTok Tanya Pardazi, de Toronto, no Canadá. Ela sofreu um acidente fatal enquanto realizava um salto durante aula do curso de paraquedismo. De acordo com amigos, Tanya morreu no dia 27 de agosto, enquanto completava seu primeiro salto solo de paraquedas com a empresa Skydive Toronto, em Innisfil, Ontário.

A empresa afirmou, em um comunicado, que a estudante "demorou para acionar o paraquedas principal e ficou sem o tempo ou a altitude necessária para o paraquedas reserva inflar". Após a queda, ela foi levada até o hospital, onde foi declarada morta.

Melody Ozgoli, que é amiga de infância da influencer, informou à CTV News Toronto que Tanya tinha interesse em qualquer coisa que fosse nova e que representasse uma aventura. "A vida era muito chata para ela e ela estava sempre tentando fazer algo com espírito de aventura".

Ozgoli disse que Pardazi estava concluindo seu curso na escola de paraquedismo e essa teria sido sua primeira vez pulando sozinha. De acordo com a empresa, o curso exige que os alunos façam um dia de aula solo antes que possam completar um salto solo.

"Ela realmente viveu cada segundo ao máximo. É um choque para nós. É muito difícil de processar. Já passaram alguns dias, mas ainda não conseguimos acreditar que isso aconteceu". Kimia Sepanlou, outra amiga próxima de Pardazi, disse que ela era "uma das garotas mais corajosas" que ela já conheceu.

"Sempre que a víamos, sabíamos que estávamos em uma aventura porque ela não gostava de se deixar entediar ou aborrecer as pessoas mais próximas a ela", disse ela. "Todo mundo que a conheceu, pôde conhecer também o mundo dela." Tanya tinha mais de 100 mil seguidores no TikTok. Ela cursava faculdade de filosofia e foi semifinalista do concurso Miss Canadá.

