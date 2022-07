Aos 2 anos, filho de Marília tem guarda compartilhada e nova madrasta

Da Redação

Saiba como está o pequeno Léo, filho de Marília Mendonça

Marília Mendonça completaria 27 anos na última sexta-feira (22) e faz muita falta. Além de suas músicas, a cantora também deixou o pequeno Léo como uma forma de ser, para sempre, lembrada. O filho da artista completou dois anos em dezembro de 2021.

Mas como está Léo, 8 meses após a tragédia que levou ao falecimento da rainha da sofrência?

Guarda de Léo

Desde a partida de Marília Mendonça, o pequeno tem a guarda compartilhada entre o pai, Murilo Huff, e a avó, Ruth Dias, mãe da cantora, e mora em Goiânia, cidade da cantora. Na época que a decisão foi compartilhada, os dois explicaram que essa seria a vontade da mãe do pequeno. “Temos a certeza que seria esta a vontade da minha filha. Deus em sua infinita sabedoria deu ao Léo um pai íntegro, por quem tenho profundo respeito”, declarou a avó de Léo.

No comunicado feito pela assessoria de imprensa, eles ainda afirmaram que Murilo Huff e Ruth Dias têm uma ótima relação e negaram qualquer desavença entre eles.

Aniversário de 2 anos

Um mês após o falecimento da mãe, Léo completou 2 anos e, mesmo em meio à tristeza causada pela perda, a família comemorou em uma festa linda. Com o tema Galinha Pintadinha, o aniversário foi preparado pela avó materna, que compartilhou alguns cliques nas redes sociais. “Como disse a mamãe, sempre seremos nós, ligadas e entrelaçadas. Obrigada Deus, por ter deixado o pedacinho dela conosco. Para sempre vou te amar”, escreveu.

Murilo Huff acusado de abandono

No final do mês de junho, o ex-namorado de Marília Mendonça precisou se pronunciar nas redes sociais após uma séria acusação feita por uma seguidora.“Vai cuidar do Léo moço, nem participa da [vida] do menino. Deus me livre!”, disse ela. Revoltado com a mensagem, ele respondeu sem o menor pudor. “Vai cuidar você da sua vida velha maluca”, disse ele.

“Madrasta” de Léo

Sempre muito rodeado de amor e família, o pequeno agora tem uma madrasta. Sim, se pai está vivendo um affair com Nicole Melo, que tem 27 anos e se especializou em dermatologia. Belíssima, ela tem uma vida confortável ao lado dos três irmãos e dos pais.

A mãe da cantora sertaneja esclareceu em um vídeo publicado em seu canal que já conheceu o novo affair do pai de seu neto, mas aproveitou para brincar com a situação. “E aí, você tá em algum relacionamento? Saiu fofoca por aí”, questionou ela. Ele disse que não é bem assim. “Que linguinha, einh? Eu não estou em nenhum relacionamento sério, o que saiu é verdade, mas estou conhecendo. Até você conheceu ela”, contou o sertanejo.

Dona Ruth confirmou. “Já conheci. Eu sei tudo, você é dentro de casa, a gente tem uma relação de carinho de mãe e filho”, avisou ela. O cantor reiterou o carinho entre os dois. “Ela é uma segunda mãe pra mim, a gente se uniu muito em prol da família”, garantiu.

Com informações: R7

