Ao som de 'Já Sabe', Simaria sensualiza no Instagram

A cantora Simaria, da dupla com a irmã Simone, sensualizou no Instagram, no final deste domingo (5), após postar um vídeo cantando a música "Já Sabe", de top e calcinha brancos. "Marca aí a amiga desapegada!", brincou no post publicado no feed de seu perfil na rede social.

A publicação rendeu elogios e comentários positivos, inclusive do ator e amigo Ary Fontoura, que disparou: "Essa minha amiga é muito gata". A apresentadora Maísa também escreveu: "Maravilhosa". Os fãs também deixaram diversas mensagens carinhosas no feed da cantora.

Recentemente, Simaria agitou as redes sociais ao surgir com um maiô pra lá de ousado.

