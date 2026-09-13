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LOOK POLÊMICO

Ao lado de Vini Jr., Virginia Fonseca vira alvo de críticas por roupa na Fórmula 1

Influenciadora passeou pelo paddock do GP da Espanha e teve a escolha de figurino classificada como inadequada por parte dos internautas

Escrito por Da Redação
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Ao lado de Vini Jr., Virginia Fonseca vira alvo de críticas por roupa na Fórmula 1
Autor Look escolhido por Virgínia divide opiniões nas redes sociais - Foto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

A influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Vini Jr. se tornaram o centro das atenções neste domingo (13) ao aparecerem juntos no GP da Espanha de Fórmula 1, no novo circuito de Madrid. A dupla foi vista caminhando de mãos dadas pelas áreas de hospitalidade do paddock, mas o que realmente dominou as discussões nas redes sociais foi o visual escolhido pela criadora de conteúdo. A aparição gerou intensa repercussão imediata, com a internet se dividindo rapidamente entre críticas ferrenhas e mensagens de apoio à postura da influenciadora.

- LEIA MAIS: Virginia posta foto do aniversário de Vini Jr e recebe declaração de jogador: "te amo"

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A maior parte do debate online focou na adequação da roupa escolhida para um evento automobilístico desse porte. Diversos usuários nas redes sociais não pouparam palavras e classificaram a produção de Virginia como "brega" e "vulgar¨. Algumas publicações chegaram a questionar o bom gosto do casal, sugerindo que pareciam vestidos para um baile funk em vez de uma corrida de Fórmula 1, enquanto outros internautas apontaram que um vestido simples e sandálias teriam sido opções consideravelmente mais elegantes.

Apesar da enxurrada de críticas ao figurino, a influenciadora também recebeu o apoio de uma parcela de seus seguidores. Fãs defenderam o estilo e a presença marcante de Virginia no evento esportivo, exaltando a imagem de poder transmitida por ela e a clara sintonia ao lado do atacante da seleção brasileira. Além de Vini Jr., outros jogadores do Real Madrid, como Jude Bellingham e Thibaut Courtois, também marcaram presença no circuito espanhol, mas foi a passagem do casal que acabou monopolizando os holofotes fora das pistas.


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Ao lado de Vini Jr., Virginia Fonseca vira alvo de críticas por roupa na Fórmula 1
AutorFoto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM


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