Anvisa libera importação de remédio experimental para o influenciador Lito Sousa

Decisão atende a um pedido do Hospital Albert Einstein após o especialista em aviação ser aceito em um programa de uso compassivo no exterior

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta sexta-feira (4), a importação e o uso excepcional do medicamento experimental ALN-6457 para o tratamento do influenciador digital e especialista em aviação Lito Sousa. A liberação atende a uma solicitação apresentada pelo Hospital Israelita Albert Einstein e permitirá a aquisição do produto por pessoa física, uma vez que Lito foi aceito em um programa de uso compassivo no exterior.

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A autorização em caráter excepcional é uma medida adotada pelo órgão regulador para viabilizar o acesso a terapias sem registro no Brasil em situações críticas. A agência levou em consideração o quadro clínico do influenciador, diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma enfermidade priônica caracterizada por uma evolução rápida e irreversível.

Atualmente, o ALN-6457 encontra-se nas fases iniciais de desenvolvimento clínico e não possui estudos formais iniciados para avaliar seus efeitos específicos contra doenças priônicas em seres humanos. Apesar do estágio preliminar das pesquisas, a gravidade e a urgência do estado de saúde de Lito Sousa fundamentaram o parecer favorável da Anvisa para a tentativa terapêutica.