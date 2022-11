Antônia Fontenelle é condenada por dizer que Felipe Neto usava cocaína

Da Redação

A Justiça do Rio de Janeiro tomou a decisão nessa terça-feira (29)

A Justiça do Rio de Janeiro condenou a atriz e influenciadora Antônia Fontenelle a prestar serviço comunitário durante 1 ano, 1 mês e 10 dias por ter dito que o youtuber Felipe Neto usava cocaína. A decisão foi tomada na terça-feira (29), pela 7ª Câmara Criminal.

Através das redes sociais, Fontenelle disse que Neto era "sociopata" e que "destruirá a vida das pessoas". Ela também foi condenada a pagar R$ 20 mil de indenização ao youtuber.

Felipe comemorou a decisão através das redes sociais, compartilhando a notícia sobre a condenação com a legenda "justiça".

Confronto entre os dois na Justiça

Essa não é a primeira vez que Fontenelle perde um processo para Neto. Em agosto deste ano, por exemplo, a Justiça do Rio negou dois recursos da atriz contra a condenação, sofrida em 2021, por associar Felipe Neto e o irmão, Luccas Neto, ao crime de pedofilia.

Na decisão, o desembargador Marcus Basílio, da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio, alega que não foram apresentadas novas provas que pudessem fazer com que os recursos de Fontenelle fossem aceitos.

"O menor indício de dúvida não autoriza uma pessoa a lançar comentários ofensivos contra outra, em especial quando se atribui prática de crimes. Para tal, existem órgãos de investigação e persecução, os quais devem ser provocados", disse um trecho da decisão.



O advogado de Felipe Neto se manifestou sobre os recursos negados.

“O que o Tribunal do Rio de Janeiro fez, mais uma vez, foi apenas deixar claro que a decisão que condenou Antonia Fontenelle está absolutamente correta e que os recursos que ela insiste em interpor tem apenas o objetivo de arrastar o processo”, afirmou André Perecmanis.

Fontenelle poderá recorrer da decisão. Ela já tinha perdido um recurso anterior em maio de 2022.

Com informações do G1.

