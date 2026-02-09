Antes e depois: Thais Carla exibe perda de 85 kg após cirurgia bariátrica; veja

A influenciadora e dançarina Thais Carla impressionou seus seguidores ao compartilhar, no último domingo (8), o resultado de sua transformação física. Atualmente com 115 kg, ela já eliminou 85 kg desde que se submeteu a uma cirurgia bariátrica em abril de 2025.

Em publicação feita no Instagram, Thais utilizou uma imagem comparativa para destacar as mudanças em seu corpo. A postagem reforça a nova fase da criadora de conteúdo, que conta com cerca de quatro milhões de seguidores em suas redes sociais. A dançarina tem utilizado a internet para dividir com o público a rotina de autocuidado e bem-estar.

