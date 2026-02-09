Leia a última edição
NOVA FASE

Antes e depois: Thais Carla exibe perda de 85 kg após cirurgia bariátrica; veja

A dançarina e influenciadora já eliminou 85 kg desde a cirurgia bariátrica realizada em abril de 2025

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 19:59:13 Editado em 09.02.2026, 19:59:07
Antes e depois: Thais Carla exibe perda de 85 kg após cirurgia bariátrica; veja
Autor Antes e depois publicado por Thais Carla - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora e dançarina Thais Carla impressionou seus seguidores ao compartilhar, no último domingo (8), o resultado de sua transformação física. Atualmente com 115 kg, ela já eliminou 85 kg desde que se submeteu a uma cirurgia bariátrica em abril de 2025.

LEIA MAIS: Polícia Civil prende em Sarandi suspeito de furtar TV de loja em Jandaia do Sul

Em publicação feita no Instagram, Thais utilizou uma imagem comparativa para destacar as mudanças em seu corpo. A postagem reforça a nova fase da criadora de conteúdo, que conta com cerca de quatro milhões de seguidores em suas redes sociais. A dançarina tem utilizado a internet para dividir com o público a rotina de autocuidado e bem-estar.

