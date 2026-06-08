Antes de vencer o BBB, apresentadora vivia em casa simples com fachada de tijolos; saiba quem
Filha de uma cabeleireira e de um mecânico, ela cresceu convivendo com dificuldades financeiras
Muito antes de conquistar milhões de seguidores, gravar músicas e se tornar uma das personalidades mais influentes do país, Juliette Freire levava uma vida bastante diferente daquela que o público passou a acompanhar após sua vitória no Big Brother Brasil 21.
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A paraibana cresceu em uma casa simples no bairro do Pedregal, em Campina Grande, local que ajudou a moldar sua personalidade e sua forma de enxergar o mundo. Foi naquele endereço que ela passou boa parte da infância e da adolescência ao lado dos pais e dos irmãos, em uma rotina marcada por desafios financeiros, mas também por fortes laços familiares.
Após vencer o reality show da Globo em 2021 com mais de 90% dos votos, a curiosidade sobre suas origens aumentou. Muitos fãs quiseram conhecer melhor o lugar onde a futura milionária viveu antes da fama nacional.
Casa simples ficava em bairro popular de Campina Grande
A residência onde Juliette cresceu está localizada no Pedregal, um dos bairros mais tradicionais de Campina Grande. A região é conhecida por sua característica residencial e por abrigar famílias de origem humilde, realidade que fez parte da trajetória da influenciadora desde os primeiros anos de vida.
Longe do luxo que hoje cerca parte de sua carreira, a casa tinha características típicas das residências da região. O imóvel era simples, sem elementos de ostentação, refletindo a realidade financeira enfrentada pela família na época.
Foi naquele ambiente que a apresentadora do Saia Justa (GNT) construiu muitas das memórias que costuma mencionar em entrevistas, incluindo momentos compartilhados com os irmãos, os pais e os vizinhos que acompanharam seu crescimento.
Infância foi marcada por trabalho e superação
Filha de uma cabeleireira e de um mecânico, Juliette cresceu convivendo com dificuldades financeiras. Ainda criança, ela ajudava a mãe nas atividades do salão de beleza, enquanto outros membros da família também contribuíam para complementar a renda da casa.
A futura campeã do BBB também viveu experiências que ajudaram a desenvolver a personalidade forte que o público conheceu dentro do programa. Entre os desafios enfrentados pela família estavam as limitações financeiras e a necessidade de trabalhar desde cedo.
Mesmo diante das dificuldades, os estudos sempre ocuparam um papel importante em sua vida. Com o passar dos anos, Juliette conseguiu ingressar na universidade e deixou Campina Grande para cursar Direito em João Pessoa, iniciando uma nova etapa de sua trajetória.
Vitória no BBB transformou sua realidade
A participação no Big Brother Brasil 21 mudou completamente o rumo de sua história. Ao entrar no programa, Juliette tinha poucos milhares de seguidores nas redes sociais. Poucos meses depois, saiu da casa mais vigiada do Brasil como campeã e fenômeno de popularidade.
A mudança de vida foi rápida, mas a influenciadora nunca escondeu o orgulho de suas origens. Em diversas ocasiões, ela destacou a importância da família, da cidade natal e das experiências vividas na casa onde cresceu.
Hoje, o imóvel do Pedregal continua sendo lembrado pelos fãs como um símbolo da trajetória de superação da artista. Mais do que uma residência simples, a casa representa o ponto de partida de uma história que saiu das ruas de Campina Grande para conquistar o Brasil inteiro.
Endereço se tornou símbolo de uma trajetória inspiradora
Anos após sua vitória no reality, a casa da infância de Juliette permanece como um dos capítulos mais emblemáticos de sua história. O imóvel guarda lembranças de uma época em que a fama parecia distante, mas em que já estavam presentes características que ajudariam a torná-la uma das personalidades mais populares do país.
Entre paredes simples e uma rotina comum a milhares de famílias brasileiras, nasceu a história de uma mulher que transformou dificuldades em combustível para alcançar novos sonhos. E é justamente essa conexão com suas origens que continua sendo um dos aspectos mais admirados por seus fãs.
Informações: Revista Caras
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