Antes de morrer, atriz de 'Gossip Girl' deixou mensagem comovente

A atriz de Hollywood, Michelle Trachtenberg, morreu aos 39 anos nessa quarta-feira (26). Ela foi encontrada por sua mãe, por volta das 8 horas da manhã, em Nova York (EUA), em um apartamento de luxo. A informação foi confirmada pela polícia à rede de TV americana, ABC News.



Segundo a emissora, a morte não é considerada suspeita. A atriz passou por um transplante de fígado recentemente e pode ter tido complicações. Por isso, acredita-se que Michelle morreu de causas naturais.

A artista, que era conhecida por seus papéis em "Gossip Girl" e "Buffy: A Caçadora de Vampiros", compartilhou uma mensagem carinhosa ao companheiro, o empresário Jay Cohen, dias antes de morrer. Michelle usou as redes sociais para fazer um post.

Foto por Reprodução Michelle Trachtenberg e o namorado, Jay Cohen

A atriz e o empresário tornaram público o namoro em 2023. Trachtenberg fez o post final celebrando o namoro no último dia 14 de fevereiro, no Valentine’s Day, data equivalente ao Dia dos Namorados em alguns países.

A atriz compartilhou uma foto dela com Cohen em uma festa de Halloween do ano passado, com ambos com os rostos pintados. Ela escreveu na legenda: “Feliz Valentine’s Day para o homem que fica sentado tempo suficiente para que eu consiga pintar o rosto dele”. Confira o post:

Michelle começou a carreira ainda na infância, com seu primeiro papel na série "As Aventuras de Pete & Pete", da Nickelodeon. A fama se iniciou após estrelar várias produções famosas nos anos 2000, como o filme "Eurotrip - Passaporte para a confusão" e a série "Buffy: A Caçadora de Vampiros", em que interpretou Dawn Summers, irmã de Buffy.

Seu papel mais conhecido foi como Georgina Sparks, em "Gossip Girl". Ela chegou a reprisar a vilã no remake da série, em 2023. Michelle não era casada e não deixou filhos.

