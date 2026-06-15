Antes de construir patrimônio de R$ 100 milhões, ex-BBB vendia bolos com a mãe em comunidade; saiba quem

Conhecida pela carreira de sucesso como influenciadora digital e empresária, Bianca Andrade (31) é a dona desta trajetória e a artista mencionada no texto. Dona de milhares de seguidores nas redes sociais, ela construiu um verdadeiro império e isto quem afirma é o patrimônio de R$ 100 milhões que ela construiu. Antes de alcançar o estrelato, a famosa viveu durante anos de sua vida em uma comunidade na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde inclusive chegou a trabalhar com a mãe vendendo bolos.

A empresária transformou a visibilidade conquistada nas redes sociais em um império no segmento da beleza e viu sua popularidade ganhar novas proporções após a participação no Big Brother Brasil 20. Saiba mais sobre a trajetória pessoal e profissional de Bianca Andrade.

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Estratégia de milhões, literalmente

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Integrante da primeira leva de famosos no Big Brother Brasil, Bianca Andrade surpreendeu ao revelar quanto faturou após passar pelo confinamento na Globo. Apesar de ter sido a quinta eliminada do BBB20, a influenciadora conseguiu deixar sua marca nacionalmente conhecida e viu sua conta bancária aumentar exponencialmente.

“Até 3 milhões é o prêmio do ‘BBB’, mas uma participante em 2020 faturou mais de R$ 400 milhões. Eu. Mas como? Antes de entrar na casa, eu falei com minha mãe: ‘Não quero ser a menina que vai dar um close. Eu quero ir para trabalhar’”, revelou famosa em um vídeo que publicou na web no ano de 2024. A influenciadora digital também confessou a estratégia que usou para alavancar os negócios envolvendo sua marca de maquiagem.

“Todo domingo, dia de maior audiência do programa, dia de votação, eu vestia uma roupa monocromática, com cor forte. Antes de entrar no ‘BBB’, eu fiz um ensaio de fotos com as mesmas roupas e maquiagens que usaria no domingo […] Na hora exata do meu voto, meu time subia nas redes sociais um ensaio com a mesma roupa e mesma maquiagem que estava usando ao vivo. Era estratégia de cross media. Na sequência, o feed da minha marca ficava da mesma cor, apresentando todos os produtos da minha marca que eu estava usando naquele momento”, esclareceu Bianca Andrade.

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Vale lembrar que, segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo, em 2024, a influenciadora digital construiu um patrimônio de R$ 100 milhões.

Caminhada até o sucesso

O reconhecimento alcançado ao longo dos anos representa mais um capítulo de uma trajetória que começou no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo informações do Jornal O Globo, foi na comunidade onde nasceu e viveu até os 20 anos que ela deu os primeiros passos de uma história marcada por trabalho, dedicação e persistência.

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Antes da fama e do sucesso profissional, a artista ajudava a mãe na venda de bolos. Ao recordar esse período, relembra a rotina intensa vivida pela família. “De madrugada, a gente ia para as festas com carrinho de mão, levando o material em caixas de maneira simples, mas com muita vontade”, relembrou ao jornal O Globo.

Conhecida nacionalmente como Boca Rosa, Bianca Andrade construiu uma trajetória que começou nas redes sociais e se transformou em um dos casos de empreendedorismo digital mais conhecidos do Brasil. Criadora de conteúdo de beleza ainda na adolescência, ela conquistou milhões de seguidores ao compartilhar dicas de maquiagem, rotina e momentos da vida pessoal.

Com o passar dos anos, ampliou sua atuação para o mundo dos negócios e lançou sua marca, consolidando sua imagem como empresária. A influenciadora também participou do Big Brother Brasil, experiência que aumentou ainda mais sua visibilidade junto ao público.

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Informações: Revista Caras

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